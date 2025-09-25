Retroscena di mercato di Palladino: "Volevo Giovane a Firenze, il club ha fatto altre scelte"

L'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport di Raffaele Palladino ha approfondito diversi temi legati all'ultimo anno passato dal tecnico alla guida della Fiorentina. Uno di questi è legato al mercato e alla richiesta di un calciatore fatta alla dirigenza viola a gennaio: "Giovane del Verona mi ha molto colpito. Lo volevo alla Fiorentina a gennaio ma il club ha fatto altre scelte".

Palladino ha poi commentato le differenze tra gli obbiettivi raggiunti a Monza e a Firenze: "Resto legato al mio primo anno a Monza, ma dico che i 65 punti fatti a Firenze sono più difficili. Non avevo mai allenato in Europa e in mezzo c'è stata una rivoluzione, con 19 giocatori cambiati in due sessioni di mercato":