RFV Massimo Marianella presenta Crystal Palace-Fiorentina: "Viola, occhio agli esterni"

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Da Londra, il giornalista di SkySport Massimo Marianella è intervenuto su Radio FirenzeViola per presentare Crystal Palace-Fiorentina, gara in programma stasera e valevole per l'andata dei quarti di Conference: "Secondo me al meglio la Fiorentina vale un po' in più del Crystal Palace. Poi l'assenza di Kean cambia un po' le carte. Aggiungo anche che l'assenza di Fabiano Parisi sarà cruciale, perché sulle fasce il Palace fa paura. Occhio a Brennan Johnson, ex Tottenham, uno che può far male. Davanti nel Palace non so se giocherà Mateta. Mi preoccupa soprattutto difensivamente la Fiorentina. Attenzione che gli inglesi si aspettano partite con pochi gol, me lo ha detto Glasner ieri. Il Palace ha costruito gran parte delle sue fortune nell'ultimo biennio in ripartenza. Se la Fiorentina concederà contropiedi saranno guai.

Sulla formazione dei viola io credo che Rolando Mandragora possa partire dalla panchina. Non credo che Vanoli possa rischire due giocatori al rientro dai rispettivi infortuni e Dodo penso che partirà titolare, quindi Mandragora mi immagino partirà dalla panchina con Fabbian dal 1'. Occhio però a Braschi perché è uno che una partita così la può giocare, penso a quello che succede all'estero con giocatori classe 2008 e 2009 che giocano titolari in Champions, da noi abbiamo paura di far giocare un 2006 e finisce sempre che per questo lo mandiamo in prestito se va bene a Spezia e Cosenza".