L'arbitro di Fiorentina-Benevento sarà Manganiello. Pezzuto al Var

L'arbitro di Fiorentina-Benevento sarà Manganiello. Pezzuto al VarFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:14Primo Piano
di Redazione FV
fonte aia-figc.it

Sarà il signor Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, a dirigere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Benevento. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Lauri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Silvestri. Al VAR, invece, ci saranno Di Paolo e Pezzuto, chiamati a supportare l'arbitro nelle eventuali situazioni da rivedere durante il match.

FIORENTINA – BENEVENTO   Venerdì 14/08 h. 21.15

MANGANIELLO

PASSERI – LAURI

IV:      SILVESTRI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     PEZZUTO