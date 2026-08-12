L'arbitro di Fiorentina-Benevento sarà Manganiello. Pezzuto al Var
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Sarà il signor Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, a dirigere la sfida del Franchi tra Fiorentina e Benevento. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Lauri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Silvestri. Al VAR, invece, ci saranno Di Paolo e Pezzuto, chiamati a supportare l'arbitro nelle eventuali situazioni da rivedere durante il match.
FIORENTINA – BENEVENTO Venerdì 14/08 h. 21.15
MANGANIELLO
PASSERI – LAURI
IV: SILVESTRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
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