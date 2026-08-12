Calciomercato
Piccoli out, Pellegrino in, ci siamo: nelle prossime ore previste le visite mediche
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È tutto pronto per il cambio in attacco della Fiorentina: Roberto Piccoli saluta Firenze e Mateo Pellegrino è pronto a diventare un nuovo giocatore viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle prossime ore sono previste le visite mediche dell'argentino.
Piccoli passerà al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, condizionato alla salvezza dei felsinei. Alla Fiorentina resterà inoltre il 10% sulla futura rivendita. Pellegrino, invece, arriverà da Parma a Firenze in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni a stagione, destinati a crescere.
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