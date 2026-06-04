Il Napoli mette nel mirino anche Gosens: l'esterno nella lista di Manna

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Gli occhi del Napoli sull'esterno della Fiorentina che in estate potrebbe lasciare Firenze: il tedesco è nella lista di Manna

Robin Gosens potrebbe davvero lasciare la Fiorentina. L'esterno tedesco è tra i giocatori che Paratici e la dirigenza viola dovranno valutare in quest'estate, dopo una stagione piena di alti e soprattutto bassi a causa anche degli infortuni che lo hanno messo ko per una parte della stagione. Con Vanoli l'ex Atalanta ha alzato il suo livello ma dopo essere stato cercato dall'Atalanta un anno fa, ora è tornato nell'orbita di vari club, italiani e non solo.

Gli occhi del Napoli su Gosens

Come riporta stamani il Mattino, Robin Gosens è entrato anche nella lista del Napoli alla ricerca di esterni sul mercato. Dodo è un obiettivo che il club partenopeo segue da tempo come alternativa a Di Lorenzo per la prossima stagione, ma la società azzurra cerca anche un esterno sinistro e il nome che fa il quotidiano è quello di Gosens. Il tedesco è nella lista di Manna, considerato un'opportunità per la fascia.

Può partire anche Dodo

Come detto, c'è anche Dodo nella lista del Napoli che oggi ha ufficializzato l'addio di Antonio Conte e si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La Fiorentina non farà muro né per il brasiliano - con il contratto in scadenza nel 2027 - né per il tedesco - in scadenza nel 2028 - ma si siederà ad un tavolo solo di fronte ad un'offerta congrua.

