RFV Beneforti su Joao Mario: "Ha ottime qualità. L'unico problema è l'ingaggio"

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Claudio Beneforti, giornalista del Corriere Sport Stadio, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando del probabile sostituto di Dodo, Joao Mario, e della situazione di mercato della Fiorentina: "Prima di tutto non mi è piaciuto il comportamento della Fiorentina nei confronti di Vanoli, perché per correttezza glielo dovevano dire prima che sarebbe arrivato Grosso. Ha fatto anche molto bene e si meritava un trattamento diverso. Per quanto riguarda Joseph Commisso, penso che a parole siamo bravi tutti e io mi sono abituato solo a osservare i fatti. A me piace l'arte del fare e meno quella del dire".

Grosso come lo vede in questo passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina?

"Sartori non ha mai pensato a Grosso, lui ha sempre pensato a Domenico Tedesco. Ci stava pensando da due anni, dopo l'addio di Thiago Motta. In quel momento lì non era possibile l'arrivo di Tedesco e si erano promessi di risentirsi nel caso fosse stato possibile e dopo l'addio di Italiano ha subito pensato a Tedesco. Grosso è un buon allenatore. È chiaro che ci vuole un po' di coraggio. Ha vinto due campionati di Serie B e ha fatto bene al Sassuolo, quindi merita rispetto. Capisco che tra allenare a Firenze o a Reggio Emilia ci sia differenza, ma Paratici ha avuto il coraggio di prenderlo. L'allenatore c'è, le caratteristiche anche e ha dimostrato di saper far giocare bene le sue squadre".

Pensa che Paratici rivaluterà qualche giocatore e quali tipi di calciatori prenderà, considerando il modulo utilizzato da Grosso?

"La prima cosa che mi viene in mente è che deve prendere degli esterni d'attacco, poi si deve vedere quali sono le ambizioni. Se far crescere la Fiorentina gradualmente o immediatamente, per raggiungere il quinto o sesto posto. Indipendentemente dal fatto che la Fiorentina deve rinforzarsi anche in difesa e a centrocampo, prima di tutto deve prendere degli esterni d'attacco, perché non puoi sempre adattare il Parisi di turno. Deve prendere dei calciatori come aveva Grosso al Sassuolo".

Cosa pensa delle voci di mercato su Joao Mario? Lo ritiene da Fiorentina?

"È un buon giocatore. Ha giocato nel Porto a ottimi livelli. Ha fatto bene a Bologna, tanto che la società rossoblù voleva scambiarlo con Holm, che sarebbe andato alla Juventus. È diromprente e ha ottime qualità, pecca solo un po' in difesa, ma non è che Dodo fosse impeccabile difensivamente parlando. Poi Joao Mario quando mette la palla in mezzo sa dove metterla, a differenza di Dodo. È un giocatore con un ingaggio alto, di 2.5 milioni".

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