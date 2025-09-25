RFV Malù Mpasinkatu: "Polemiche su Pradè? Dopo qualche anno qualcosa si sfalda, da professionista va valutato passo indietro"

Il dirigente sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" ha commentato: "Non mi aspettavo questa sconfitta, pensavo la gara con il Como desse il là perché in vantaggio con una squadra tecnica ma giovane non pensavo la perdesse. L'unica toccasana è una vittoria. Poi le parole di Palladino e il derby alle porte che stando così le cose diventa un derby difficilissimo. Poi è una squadra che come visto contro il Napoli non ha voglia di perdere. Pioli è un top in panchina ma in questo momento sono più per guardare in faccia i giocatori che vanno in campo, l'incidenza ce l'hanno i giocatori e non possono farsi ribaltare in quel modo dal Como. Ora vai a Pisa con l'acqua alla gol a e da qui alla sosta devi fare 6 gol. Ma giocare così, se non sei abituato, non è facile".

Sulle parole di Palladino? "Su quelle che si è trovato bene con Galliani e con altri no, i rapporti e le empatie sono sempre diverse e personali. Bisognerebbe capire cosa è successo in particolare tra lui e la dirigenza viola perché se non hai litigato con presidente e dg significa che è successo qualcosa con i due direttori dell'area sportiva, Pradè e Goretti, il corto circuito è accaduto lì. Qualcosa è successo e lo sanno i protagonisti, perché il tecnico ha lasciato due anni di contratto sul tavolo dimostrando che non aveva niente dietro ma ha avuto la personalità di andarsene, però è questa la sua campana, quella dell'area sportiva non l'abbiamo sentita".

C'è un tiro "al Pradè" e direttori in generale, rosa è così sbagliata? "Quando qualcosa non va le colpe ricadono su tutte le componenti, società, allenatore e giocatori che vanno in campo. Non è giusto su Pradè, detto questo ho capito che nelle piazze importanti e focose dopo un po' i rapporti tra ambiente e un dirigente si lacerano, qualcosa si spacca e un passo indietro tu professionista che vivi quell'ambiente lo devi valutare tu".