Pioli porta tutti a cena: torna il 'patto della bistecca' per fare gruppo e promettersi un nuovo inizio

E' un momento difficile per la Fiorentina che non ha mai smesso di lavorare per cercare di uscirne. Nonostante le spallate che arrivano, forti, da più parti per aiutare la Fiorentina a cadere e a minare certezze che a luglio sembravano forti. E per uscirne oltre al lavoro sul campo c'è bisogno di fare gruppo e compattarsi anche fuori, di trovare quella sintonia che ha sempre contraddistinto le squadre di Pioli.

Ecco perché, secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, ieri sera la Fiorentina ha fatto una bella cena di squadra all'insegna del sorriso e della serenità, per fare quello che più volte è servito a rialzarsi, il cosiddetto "patto della bistecca" (o patto anti-Pisa che dir si voglia) nel ristorante più panoramico di Fiesole (la Reggia degli Etruschi) dove sia il tecnico che tanti giocatori vanno spesso a mangiare. Anche in passato i giocatori viola si alternavano nel pagare il pegno delle scommesse perse nelle partitelle. Ma ieri sera il gruppo era al completo soprattutto per "promettersi" un nuovo inizio, un sodalizio ancora più forte tra loro e per la città, alla luce dell'importante trittico di gare tra campionato e Conference prima della sosta.

E dopo la bella serata con i suoi ragazzi questa mattina di sicuro il tecnico si sarà svegliato più sereno pur leggendo le parole di chi l'ha preceduto, Palladino, che ha raccontato di sentire ancora molti dei suoi ex giocatori e del grande rapporto con Moise Kean, mettendolo quasi alla base di quella bella cavalcata in termini di gol fatta dal centravanti. Una coincidenza certo, ma che sottolinea ancora di più come Kean dai 25 gol della scorsa stagione sia ancora a zero gol dopo sei gare. Alla cena c'era appunto anche il centravanti, che, pur nella grande riconoscenza e affetto che manterrà sempre con Palladino, di sicuro apprezza e stima anche Pioli e sa quanto il nuovo tecnico e tutta la Fiorentina puntino ancora su di lui. Così come i suoi compagni, che anche oggi al Viola Park abbracciava sereno.

Insomma la Fiorentina si compatta a cena anche di fronte alle critiche e alle polemiche di questo brutto inizio di campionato e sa che domenica non può fallire la grande opportunità della prima (e grande) gioia da dare ai tifosi.