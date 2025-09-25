RFV Marianella: "Calma, siamo all'inizio e la Fiorentina diventerà bella. Vedo un problema fisico-atletico"

Il telecronista di Sky Massimo Marianella è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della situazione della Fiorentina: "Io direi 'calma' in questa fase perché siamo all'inizio e in generale, lo dicevo anche su Chivu. Per la Fiorentina siamo anche all'inizio di un percorso che prevedo bello, avevo dato 7 al mercato e che era arrivato un allenatore importante e te lo confermo. Che non siamo brillanti si vede, non sarà questo il prodotto finito. Il dato più evidente è la condizione fisica-atletica, al di là del modulo, la squadra non è brillante. Noi non sappiamo a come è stata mirata la preparazione ma da fuori vediamo una squadra non brillante. Con il Como la partita è cambiata quando è calata la condizione fisica anche se è stato bravo Fabregas con i cambi certo. Ma non tutto è da buttare. Per esempio mi è piaciuto Fortini, millesimo giocatore della storia viola".

La cena viola di ieri sera è per lasciare alle spalle polemiche e illazioni? "Che non seguano l'allenatore è una fandonia e bello che sia tornato il patto della bistecca e non più del sushi (sorride, ndr). Per me le voci sono infondate e il percorso questa squadra lo farà bene e diventerà bella. Ci sono tante soluzioni davanti e a centrocampo ed anche in difesa dove però va trovato il sistema. L'acquisto importante per me è quello di Nicolussi Caviglia che con Mandragora e Fagioli e Gud dietro a Kean è la mia formazione. Queste partite sono un'opportunità per le squadre meno importanti, mi perdonerà il Pisa, ma sono bucce di banana. Ma ripeto alla lunga la Fiorentina sarà una squadra bella e vincente per i propri obiettivi. E quello primario per me è la Conference e la vittoria di un trofeo per onorare il centenario".

Cosa deve fare Pioli? "Non c'è cosa migliore di allenare una squadra che ti dà la dimensione di cosa alleni, come mi diceva Claudio ranieri, ma se trovi una situazione diversa da quello immaginato o visto da lontano devi dargli tempo. Poi però devi trovarla la tua squadra. Mi è piaciuto meno il sistema di marcatura sui calci piazzati visti i gol presi, poi bisognerà lavorare su tante cose. Pioli vince con grande merito lo scudetto con il Milan per quanto fatto nello spogliatoio, creando rapporti umani che poi hanno fatto la differenza e questa qualità Pioli se la porta dietro".

Le parole di Palladino? "Non mi hanno fatto alcun effetto. Lui ha avuto dei meriti proseguendo un buon percorso iniziato già da Italiano, non gli ha dato un gioco spettacolare ma ha avuto 8 vittorie consecutive che restano nella storia, ha fatto fare la miglior stagione a Kean finora. Pioli è un upgrade ma è giusto riconoscere a Palladino dei numeri e delle cose positive".

Giocatori come Sohm e Piccoli pagati troppo? "L'operato di Pradè per me è assolutamente positivo, poi ho il sopetto che Sohm il sopetto che sia stato pagato tanto ce l'ho, su Piccoli devi dargli tempo perché noi leggiamo la situazione solo dalla parte di Kean, devono abituarsi entrambe a giocare insieme, non solo Kean. E' stato un giocatore caro ma un giovane attaccante se diventa quello che Fiorentina e altre squadre pensano di lui, se lo rileggiamo tra qualche anno potrebbe essere un grande affare. La Conference e la Coppa Italia potrebbe essere una chance per lui per esempio a giocare da solo. Ma il mio attacco della Fiorentina è Gud-Kean. L'investimento su Piccoli è potenziamente ragionevole, quello su Sohm non lo so ma è stata una scelta di Pioli e mi fido. Ora mi piacerebbe vedere quanto visto in estate, una rotazione di centrocampisti, che ormai fanno in tanti club con i tre che dicevo prima".

Il Pisa? "Mi sembra stia giocando bene ma le belle prestazioni devono poi essere supportate dai risultati che gli mancano. Però mi aspetto che la maglia viola tiri fuori un carattere importante, magari per la Fiorentina è la partita giusta per farlo e soprattutto deve essere convinta di essere più forte"