L'ex ct Spalletti: "Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso. Sulla Nazionale..."

vedi letture

(ANSA) - AREZZO, 25 SET - "In questo momento l'Italia mi martella forte in testa. Non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. Però mi riconosco l'impegno totale che ci ho messo. Ora devo lasciare passare del tempo, siamo nella fase del dolore acuto, arriveranno momenti migliori". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti, parlando con i giornalisti a margine del Festival del Calcio Italiano ad Arezzo, dove ha presentato la sua autobiografia "Il paradiso esiste, ma quanta fatica" (Rizzoli). (ANSA).

Ma Spalletti ha parlato anche di futuro e Fiorentina (come riporta goal.com): "A ripartire ripartirò, ma come e quando non lo so, perché cambio idea ogni giorno. Destinazione Firenze? È una realtà calcistica importante che non sta vivendo una situazione felicissima, ma ha un tecnico che è una garanzia e un presidente molto forte che vuol bene alla città. Bisogna aspettare che la squadra si esprima dando qualità ai suoi tifosi. Allenare la Fiorentina? Prima di smettere è una cosa a cui penso...".