RFV Malotti: "Per il sistema di Vanoli Oulai-Fagioli non bastano. Ma al club erano note le sue idee"

Il tecnico Roberto Malotti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di attualità della Fiorentina e in particolare sull'impiego di Gonçalves dall'inizio: "Noi l'immaginiamo così dall'inizio. Ma l'allenatore fa bene a portare avanti il suo pensiero anche se è lontano dal nostro perché poi se le cose non andassero bene dovrebbe ricambiare nuovamente e ci sarebbe confusione. A Reggio Emilia meglio con Gonçalves e Oulai? Una cosa è trasformare una squadra in corsa e un'altra è trasformare un principio e sei obbligato a crederci. Vanoli non crede alla formula con i due centrocampisti, e sono d'accordo che le qualità dei nostri centrocampisti non sono adatti al gioco di Vanoli. E' giusto che lui adatti la squadra al suo principio. E' un calcio che deve essere valorizzato attraverso le idee dell'allenatore. Perché poi davanti alla difesa chi dovrebbe far giocare, Fagioli e Oulai? Non penso siano adatti al gioco di Vanoli, non in generale intendo. Quello che ha in mente lui è diverso da quello che pensiamo noi, ma sono solo i risultati a dire se ha ragione. Non credo però che lui cambierà più di tanto".

Però l'equilibrio che cerca Vanoli dov'è se prendi tanti gol?

"Il discorso dell'equilibrio è un modo per nascondersi da parte degli allenatori nelle difficoltà, come gli infortuni e il tempo. L'equilibrio è dettato dal sistema di gioco. Ma se tu giochi con tre centrocampisti e le mezzali sono sempre in giro per il campo e vanno esternamente è chiara che la squadra non sia compatta quando perdi, oppure i due difensori esterni dovrebbero convergere al centro con il mediano centrale per dare compattezza al centrocampo. Ma per ora non c'è, io mi metto nei panni dell'allenatore e non immagino una formazione senza qualità. Sceglierei gli undici migliori e li metti insieme trovandogli la quadra ma lui non lo pensa per la sua idea di calcio. La Fiorentina non sarà mai il Como. Ma su Oulai e Fagioli davanti alla difesa sono d'accordo con lui, per le caratteristiche che hanno e il sistema. Se non va bene l'allenatore allora è colpa della società. Siamo andati a ricercare un allenatore la cui idea di calcio era nota".