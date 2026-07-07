Monza, non solo Kouadio: per Sky ai brianzoli interessa anche Moreno

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Il Monza e la Fiorentina stanno definendo il prestito del difensore viola classe 2006 Eddy Kouadio. Il giocatore ha trovato pochissimo spazio nella Fiorentina della scorsa stagione, complici i tanti problemi della squadra e la società vuole fargli fare un percorso di crescita in prestito.

Interesse per Moreno?

Per Sky ci sarebbe anche un interessamento per l'altro difensore centrale della Fiorentina Matias Moreno. L'agentino rientra infatti dal prestito al Levante e dunque è in cerca di una collocazione. Secondo quanto raccolto però al momento al Monza andrà solo Kouadio.