Calciomercato CSC Flash: "Il Paris Fc si inserisce per Koleosho ma lui vuole la Fiorentina"

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Dragusin sta completando l'iter per diventare un giocatore viola, su Koleosho c'è l'inserimento del Paris Fc ma la Fiorentina è forte della sua preferenza per Firenze

Torna l'appuntamento pomeridiano con "CSC Flash" con il nostro Niccolò Santi che fa il punto sul mercato della Fiorentina, che potete ascoltare dal video allegato:

Dragusin giocatore viola

Radu Dragusin è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore ha fatto le visite e firmerà un contratto di prestito oneroso a 1.5 con obbligo di riscatto a 17.5 al raggiungimento delle 22 presenze.

Il punto su Koleosho

Ora la Fiorentina si concentra sull'esterno e punta tutto su Koleosho con il Paris Fc che ha fatto un'offerta più alta, circa i 15 milioni, contro i 12 compresi bonus della società viola. Il calciatore però ha già battezzato la Fiorentina come sua destinazione e dunque la Fiornetina aspetta il Burnley.

Attesa non infinita: le alternative

L'attesa però non sarà infinita da parte della Fiorentina, ecco perché segue con interesse Bakayoko del Lipsia anche se le cifre sono più alte e Volpato (10-15 milioni), Volpato e Aranda.

A centrocampo

La Fiorentina aspetta una risposta dal Sassuolo sull'offerta fatta per Thorstvedt, 15 milioni e l'inserimento di Sohm come contropartita. In uscita l'Avellino prende il portiere Martinelli e vuole anche Alessandro Bianco reduce dal prestito al Paok che non lo ha riscattato.