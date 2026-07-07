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Foto e video: ecco Dragusin! Visite mediche per il difensore: "Ciao a tutti"
Dragusin è arrivato a Firenze per sostenere le classiche visite mediche. "Ciao a tutti" il suo saluto da nuovo giocatore viola
Radu Dragusin è arrivato a Firenze! Il difensore rumeno ha appena raggiunto la clinica di Villa Donatello per sostenere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031, sempre che si attivi l'obbligo di riscatto al conseguimento della ventiduesima presenza in maglia viola.
Il saluto di Dragusin
"Ciao a tutti" il breve saluto del giocatore, che conta di aggregarsi al gruppo per l'inizio del ritiro estivo al Viola Park. Fabio Grosso lo avrà subito a disposizione per oliare i meccanismi difensivi. Queste le immagini realizzate da FirenzeViola.it al momento dell'arrivo di Dragusin per gli esami propedeutici al suo trasferimento ufficiale:
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Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Tommaso LoretoThorstvedt e Koleosho da consegnare a Grosso per il ritiro al Viola Park, intanto i viola frenano su Oulai e osservano Aranda. Per le cessioni servirà armarsi di pazienza
Niccolò SantiKoleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentina
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