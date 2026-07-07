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Foto e video: ecco Dragusin! Visite mediche per il difensore: "Ciao a tutti"

Foto e video: ecco Dragusin! Visite mediche per il difensore: "Ciao a tutti"
Oggi alle 10:14Copertina
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata, Luciana Magistrato
Dragusin è arrivato a Firenze per sostenere le classiche visite mediche. "Ciao a tutti" il suo saluto da nuovo giocatore viola

Radu Dragusin è arrivato a Firenze! Il difensore rumeno ha appena raggiunto la clinica di Villa Donatello per sostenere le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2031, sempre che si attivi l'obbligo di riscatto al conseguimento della ventiduesima presenza in maglia viola. 

Il saluto di Dragusin

"Ciao a tutti" il breve saluto del giocatore, che conta di aggregarsi al gruppo per l'inizio del ritiro estivo al Viola Park. Fabio Grosso lo avrà subito a disposizione per oliare i meccanismi difensivi. Queste le immagini realizzate da FirenzeViola.it al momento dell'arrivo di Dragusin per gli esami propedeutici al suo trasferimento ufficiale: 