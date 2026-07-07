FirenzeViola Andreazzoli in Primavera, la rivoluzione della Fiorentina: l'esperienza di un "formatore" per i talenti del futuro

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Il club viola affida la Primavera al tecnico toscano: sarà il riferimento dell'intero settore giovanile. Una scelta controcorrente ma lungimirante

Dopo oltre un mese di riflessioni e confronti, la Fiorentina ha deciso di cambiare completamente direzione per la guida della Primavera. Se nelle scorse settimane erano stati presi in considerazione profili giovani e all'inizio della carriera da allenatore come Marco Parolo, Manuel Pasqual e Leonardo Bonucci, alla fine il club ha scelto una strada diversa, affidandosi all'esperienza di Aurelio Andreazzoli. Una decisione fortemente voluta dal direttore sportivo Fabio Paratici (e sposata in pieno dal responsabile del vivaio Valentino Angeloni) che va in netta controtendenza rispetto a quanto accade oggi nel calcio italiano, dove le Under-20 vengono quasi sempre affidate a tecnici emergenti. Andreazzoli, che a novembre compirà 73 anni, rappresenta invece un allenatore riconosciuto da tutto il movimento per le sue qualità tecniche e umane, oltre che per la capacità di lavorare con i giovani.

Non solo Primavera: il ruolo di "formatore"

La missione dell'ex tecnico di Empoli, Roma e Genoa andrà ben oltre i risultati del campionato Primavera. La Fiorentina lo ha scelto soprattutto come formatore, affidandogli il compito di diventare un punto di riferimento per tutto il settore giovanile (ha firmato un biennale con opzione per altri due anni, quindi di base contratto fino al 2028 con opzione fino al 2030). L'obiettivo è creare una figura capace di trasmettere principi di gioco, metodologia e cultura del lavoro a tutto il vivaio, accompagnando la crescita dei talenti viola in un percorso condiviso. Non è un caso che per Andreazzoli si tratti anche di un ritorno a Firenze: tra il 1996 e il 1998 guidò infatti l'Under-17 viola, un'esperienza che oggi rappresenta il punto di partenza di una nuova avventura con responsabilità ancora più ampie.

Un progetto che guarda ai migliori talenti

La scelta di Andreazzoli si inserisce all'interno di un progetto più ampio che punta a ringiovanire e rilanciare la Primavera viola. Gli arrivi dei classe 2010 Dennis Beldenti ed Fortune Egharevba rappresentano infatti un segnale chiaro della strategia del club: investire con decisione sui prospetti più promettenti del panorama italiano, abbassando l'età media dell'Under-20 e costruendo un gruppo destinato a crescere nel tempo. In questo contesto, la presenza di un allenatore come Andreazzoli assume un valore ancora maggiore: la Fiorentina non gli chiede soltanto di vincere, ma soprattutto di valorizzare il patrimonio tecnico del vivaio e preparare i giovani al grande salto verso la prima squadra. Una scelta rivoluzionaria, forse controcorrente, ma perfettamente coerente con la nuova visione del club viola.