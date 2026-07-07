Calciomercato L’attesa per Koleosho non sarà infinita: occhio a Bakayoko e Volpato

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La Fiorentina vuole chiudere per Koleosho ma non aspetterà all'infinito: sempre vive le piste che portano a Bakayoko e Volpato

La Fiorentina è in attesa di conoscere la volontà definitiva del Burnley, insidiato anche dal Paris FC per Luca Koleosho. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza per la maglia viola, ma non deciderà in autonomia avendo un contratto che durerà fino al giugno del 2029. L’offerta dei francesi è chiaramente più favorevole, per questo il Burnley sta riflettendo con molta attenzione sul da farsi. La retrocessione in Championship ‘impone’ la vendita dell’esterno classe 2004 per fare cassa e alleggerire la rosa.

Bakayoko obiettivo vero

La Fiorentina non aspetterà all’infinito e anzi si guarda intorno in cerca di alternative. Oggi il nome più gettonato è quello di Johan Bakayoko del Lipsia. Il classe 2003 piace molto alla dirigenza viola che ha sondato il terreno nelle ultime settimane. In questo caso l’operazione potrebbe essere più complicata per via delle cifre: i tedeschi chiedono 20 milioni di euro per lasciar partire l’ex PSV. Paratici e Goretti ci pensano, consapevoli di dover portare alla corte di Fabio Grosso almeno tre o quattro esterni offensivi.

Sullo sfondo Volpato

Sempre occhio a Cristian Volpato, per costi e circostanze. Il Sassuolo chiede almeno 15 milioni di euro, comunque meno del Lipsia per Bakayoko, e soprattutto il giocatore ha fatto intendere di gradire la Fiorentina. Grosso lo ha allenato in neroverde e lo accoglierebbe più che volentieri a Firenze. Sta di fatto che il classe 2003 ex Roma non è l’unico né il primo obiettivo viola. Nei prossimi giorni il club proverà a definire l’affare Koleosho, nel frattempo si cautela tenendo vive le altre opzioni.