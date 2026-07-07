Social Gudmundsson dà il benvenuto all'ec compagno Dragusin: difficilmente lo saranno nella Fiorentina

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L'attaccante della Fiornetina Albert Gudmundsson è in uscita dalla Fiorentina ma sui social è comunque il primo giocatore viola a dare il benevenuto a Radu Dragusin. "Benvenuto fratello" gli scrive in inglese ripostando nelle storie Instagram il difensore romeno con la maglia della Fiorentina.

Gud-Dragusin compagni nel Genoa

I due sono stati infatti compagni di squadra nel Genoa (Gilardino è stato allenatore di entrambi) ma difficilmente lo saranno nella Fiorentina. Gudmundsson come detto è in uscita e per lui ci sono interessamenti dell'Atalanta e di alcuni club francesi.