RFV Lulù Oliveira: "Viola, ti manca personalità. Sbagliata punta e tecnico in estate"

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Luis "Lulù" Oliveira è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola amore mio". Ecco le sue dichiarazioni in merito al momento della Fiorentina, ex giocatore peraltro del Como - squadra che De Gea e soci affronteranno domenica in campionato - a inizio anni 2000: "Questa Fiorentina ha davvero due facce, anche se da quando è arrivato Vanoli qualcosa di buono ha fatto. Io penso che abbia sbagliato la preparazione: doveva secondo me prendere un allenatore più esperto che desse qualcosa in più alla città. Grosso non era un tecnico adeguato".

Ma al di là dell'allenatore, è stato sbagliato qualcosa anche sul mercato?

"La Fiorentina sapeva che Kean voleva andare via e doveva andare a prendere un attaccante forte. Se fin da inizio estate fosse arrivato una punta di livello, oggi la squadra non sarebbe in questa situazione. Serviva un bomber da 15-18 gol a campionato e pur avendo speso tantissimo sul mercato non credo che siano arrivati i giocatori giusti".

Paratici aveva detto che senza Kean sarebbe arrivato un attaccante di pari valore o superiore a Kean…

"Non mi pare sia andato così. Certo, non sempre gli attaccanti esplodono subito. Anche io a Cagliari ho dovuto aspettare un anno".

A questa squadra a suo avviso manca un leader?

"Manca la personalità in generale. A me non esalta il fatto che il capitano sia il portiere, un giocatore distante dal gioco e dall'azione. La Fiorentina resta una squadra "muta" in campo. In ogni grande squadra ci sono 2-3 giocatori di personalità in campo che spronano la squadra nei momenti delicati".