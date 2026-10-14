Atta fuori anche contro il Como, ma non è pubalgia. La ricostruzione

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Arthur Atta è nuovamente fermo per un problema muscolare. Dopo una prima fase di lavoro personalizzato e il ritorno in campo nella partitella con la Primavera, il francese ha accusato un nuovo fastidio che ha convinto Vanoli e lo staff medico a procedere con cautela. Secondo quanto filtra dalla Fiorentina, si tratta di un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali, non di pubalgia.

Atta fuori anche con il Como

Il rientro contro il Como appare improbabile, mentre potrebbe tornare a disposizione per le sfide con Inter, Atalanta e Sassuolo. Non ci sono però date certe: l’obiettivo è recuperarlo completamente, evitando di forzare i tempi e rischiare altre ricadute. "Lo rimetterò in campo solo quando sarà al 110%", ha dichiarato Vanoli. Lo riporta questa mattina il Corriere Fiorentino.