RFV Il CNB: "Vanoli, occhi sugli esterni: servono più traversoni per la punta"

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Nell'appuntamento di oggi col "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze", il direttore di Radio FirenzeViola Tommaso Loreto ha parlato degli esterni d'attacco della Fiorentina: "Mi soffermo su un reparto dove c’è tanto da lavorare, quello degli esterni. Non tanto per quello che hanno fatto finora, ma per quello che non hanno fatto: mi riferisco ai traversoni all'indirizzo della punta.

Abbiamo un attaccante come Mateo Pellegrino che ha segnato moltissimo di testa, eppure gli esterni continuano a cercare il tiro, l’area di rigore, senza arrivare sul fondo per il tentare il cross. Servirà approfondire il lavoro in questo senso: i centravanti devono essere serviti di più e meglio".