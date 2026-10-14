RFV Krausz sul portiere Beltran: "Talento vero, bravo coi piedi: meglio di Martinelli"

vedi letture

L'agente ed esperto di calcio argentino Barend Krausz ha parlato nel corso della puntata odierna di "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola soffermandosi sul portiere del River Plate Santiago Beltran accostato di recente alla Fiorentina. Ecco le sue valutazioni in merito: "E' un giocatore che è da poco che è salito alla ribalta ma ha sostituito sicuramente bene un giocare esperto come Armani. E' un ragazzo interessante, che ha un bel fisico: lui da ragazzo giocava da centrocampista poi, vista l'età, è stato provato in porta e ci è rimasto. La sua peculiarità è quella di essere bravo nei piedi".

Può essere davvero il nuovo "Dibu" Martinez?

"Non ci vedo in realtà molte somiglianze. Mi baserei più sul fatto che nonostante l'età è già stato preso in considerazione dal ct Scaloni e il suo staff. Mi fido di loro, perché si tratta di un giocatore con molto futuro".

Ma quindi la Fiorentina potrebbe non puntare su Martinelli?

"Eh direi che, se dovesse arrivare Beltran, il ritorno a Firenze del 2006 sarebbe precluso. Forse è sorto qualche dubbio dentro il club sul reale valore di questo calciatore".

Ma lei chi preferirebbe tra questi due?

"Un portiere del River Plate è tanta roba… non avrei dubbi su chi scegliere. Giocare davanti a 80mila persone a 22 anni non è da tutti. Per cui saprei certamente su chi orientarmi".