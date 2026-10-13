Mpasinkatu: "Vanoli non ha ancora trovato la collocazione ideale per Oulai"

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Il dirigente ed esperto di calcio africano Malù Mpasinkatu, ospite di Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", ha parlato così dell'attualità della Fiorentina: "Le cause della partita di Genova le dovrà individuare Vanoli. Fin dai primi minuti, però, si è vista una Fiorentina poco incisiva, con meccanismi che non sembravano ancora ben oliati. Il vantaggio del Genoa ha aumentato ulteriormente la pressione sulla squadra viola, che ha dovuto aspettare il secondo tempo per provare a giocare con maggiore convinzione. Quando finalmente è riuscita a esprimersi, la Fiorentina ha anche avuto la possibilità di raggiungere il pareggio. Resta, però, il problema di un approccio alla partita che non è stato adeguato".

Come vede Oulai?

"Secondo me, Vanoli non ha ancora trovato la collocazione ideale per Oulai. Io insisterei sulla coppia formata da lui e Fagioli in mediana, mentre in alcune partite valuterei una soluzione con un giocatore più avanzato rispetto a Oulai. Sicuramente deve fare di più, ma bisogna anche aspettarlo. Come diciamo spesso per i giovani che arrivano in un altro campionato, l'adattamento richiede tempo. A volte può sembrare un po' anarchico nel suo modo di giocare, ma deve abituarsi a un calcio che gli chiede cose diverse rispetto a quelle a cui era abituato. Credo che abbia tutta la voglia di farsi apprezzare a Firenze. Quando entra dalla panchina, difficilmente offre prestazioni negative: anzi, finora è quasi sempre entrato bene. Se in questo momento è preferibile farlo partire inizialmente dalla panchina, in attesa che trovi la condizione e la sintonia giuste per giocare dall'inizio, può essere una soluzione sensata.

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