Calciomercato Occhi sul portiere Santiago Beltran: la possibile strategia della Fiorentina

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Santiago Beltran è il nuovo nome per la porta della Fiorentina: il River Plate chiede 20 milioni. Occhio a Premier e Bundesliga

La Fiorentina ha messo gli occhi su Santiago Beltran del River Plate. Il ventiduenne argentino, da molti definito "il nuovo Dibu Martinez", potrebbe essere un rinforzo per la porta in vista della prossima stagione: i viola lo dovrebbero acquistare già a gennaio, perché in scadenza nel 2027, per averlo pronto a giugno magari girandolo in prestito secco. La richiesta è di 20 milioni di euro, chiaramente trattabili proprio per la sua condizione contrattuale.

Il percorso professionale del classe 2004

Santiago Beltran è nato a Buenos Aires e possiede il passaporto italiano grazie alle origini dei genitori. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in prima squadra il 24 gennaio di quest’anno, conquistando rapidamente la fiducia dello staff fino a diventare titolare. A soli quattro mesi dal debutto è arrivata anche la chiamata del ct argentino Lionel Scaloni, con cui ha esordito in amichevole contro l’Honduras lo scorso 6 giugno.

La caratteristiche fisiche e tecniche

Alto 1,91 metri, Beltran si distingue per affidabilità, riflessi e qualità con i piedi, caratteristiche che gli permettono di partecipare alla costruzione del gioco. Un profilo sicuramente interessante, che conosce già bene Franco Mastantuono: insieme hanno vinto il Superclásico nel 2024 con il River Plate II e si sono ritrovati anche nell’ultimo ritiro della Nazionale argentina, condividendo una foto sui social. La Fiorentina ci rifletterà attentamente.