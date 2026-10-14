La Fiorentina sul portiere del River, Santiago Beltran: chiesti 20 milioni

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Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina segue Santiago Beltran, portiere del River Plate. Avviati i primi contatti col ventiduenne in scadenza di contratto nel 2027. L’idea è di investire su un ragazzo di talento come lui per sistemare, alla lunga, il ruolo dell’estremo difensore. Per adesso si tratta di semplici sondaggi, ma chissà che nelle prossime settimane non decolli l’operazione.

Le cifre dell'operazione

I Millonarios, consci della volontà del giocatore di non rinnovare il proprio accordo, lavoreranno per trovargli una sistemazione prima del mercato invernale e cioè dello svincolo. La richiesta è vicina ai 20 milioni di euro. Questo perché, nonostante il contratto in scadenza tra pochi mesi, la concorrenza è folta. Le richieste arrivano soprattutto da Bundesliga e Premier League. In estate si erano interessate anche Inter e Juventus.