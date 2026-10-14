FirenzeViola Di Bello, nuovo incrocio con i viola. Ma i precedenti sono favorevoli ai viola

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Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Fiorentina-Como, in programma domenica alle 15 allo stadio Franchi. Sono tredici i precedenti dei viola con il fischietto pugliese, con un bilancio di sette vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Nella scorsa stagione Di Bello ha arbitrato la Fiorentina in una sola occasione: il successo per 4-1 sul campo della Cremonese, uno scontro diretto che si è rivelato determinante nella corsa alla salvezza e ha segnato il cammino delle due squadre.

Per trovare l'ultima sconfitta viola con Di Bello bisogna invece tornare al 23 febbraio 2025, quando il Verona si impose per 1-0 al Bentegodi. Dieci invece i precedenti tra Di Bello e il Como, con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.