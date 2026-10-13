RFV Il CNB di Tommaso Loreto: "Il nuovo palinsesto di RFV: ecco i programmi della stagione"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", è intervenuto il direttore di Firenzeviola.it, Tommaso Loreto, per presentare il nuovo palinsesto invernale della Radio. Ecco il suo messaggio: "Siamo all'alba della quinta stagione della nostra amata Radio Tv e sono orgoglioso di anticipare a tutti un nuovo palinsesto invernale nel quale non mancherà niente. Una media di 14 ore di diretta ogni giorno con tutti gli ambiti del mondo viola che andremo a toccare, dalla prima squadra arrivando al settore giovanile e quello Femminile, oltre ad un focus sul calcio storico. Avremo anche gli amici di Calciopiù.

Siamo al massimo no, perché forse davvero l'obiettivo è arrivare a 24 ore di diretta come ci è capitato con la nostra maratona per il Centenario. Ma è un bell'orgoglio essere di fatto su piazza gli unici a potervi proporre un canale con 14 ore di diretta per parlarvi di Fiorentina e della passione che ruota intorno al colore viola e ai colori di questa meravigliosa città. Seguiteci perché io sinceramente un'offerta così a giro non la vedo".