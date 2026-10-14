Fiorentina-Como, arbitrerà Di Bello. Al Var ci saranno Paterna e Pezzuto
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Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei quarti ufficiali, di Var e Avar che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di Serie A Enilive in programma dal 16 al 19 ottobre. La gara della Fiorentina contro il Como, in programma domenica prossima alle 15 allo stadio Artemio Franchi, sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Ecco la squadra arbitrale completa:
FIORENTINA-COMO (domenica 18 ottobre, ore 15:00)
Arbitro: DI BELLO
Assistenti: BINDONI-MONACO
Quarto uomo: MARCENARO
Var: PATERNA
A.Var: PEZZUTO
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