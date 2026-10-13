RFV Natali: "La situazione può essere ancora recuperata: Vanoli va sostenuto"

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Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della squadra viola su Radio FirenzeViola,durante 'Viola amore mio': "Mi sembrava che la Fiorentina stesse cominciando a camminare su una linea positiva con Vanoli. È vero che non aveva iniziato la stagione e che era stato chiamato in corsa, ma vedevo prospettive diverse rispetto a quelle della scorsa annata. Se dopo una sconfitta si ricomincia a mettere tutto nel calderone, parlando di allenatori da cambiare e tirando in ballo vecchi presidenti, il rischio è quello di alimentare ulteriormente la confusione".

C'è già chi chiede di cambiare allenatore...

"L'ambiente di Firenze è giustamente esigente e ambizioso, quindi la critica è legittima. D'altra parte, i risultati mettono in discussione qualsiasi cosa: dai giocatori all'allenatore, fino ad arrivare alla proprietà. Le scelte fatte durante il mercato estivo non hanno prodotto l'impatto immediato che tutti si aspettavano. Altrimenti non si sarebbe arrivati a cambiare allenatore dopo appena tre giornate. Per quanto mi riguarda, il ritorno di Vanoli mi è sembrata una scelta intelligente. L'anno scorso aveva fatto bene e io, personalmente, lo avrei anche confermato. Si era guadagnato questa possibilità con il lavoro svolto. È vero che nel calcio spesso non c'è riconoscenza, né bisogna aspettarsela necessariamente, ma secondo me Vanoli aveva meritato una conferma. Non è andata così, è tornato in un secondo momento e adesso bisogna sostenerlo. Altrimenti si rischia di cambiare ancora allenatore", facendo precipitare ulteriormente la situazione.

Ritiene che la situazione possa ancora essere recuperata?

"Sì. Se l'allenatore è bravo e riesce anche ad avere il polso dello spogliatoio, può lavorare per risolvere i problemi. La Fiorentina ha tanti giocatori nuovi e probabilmente il mercato è stato anche troppo ampio dal punto di vista numerico. Quando si inseriscono così tanti elementi contemporaneamente, è chiaro che non sia facile trovare subito la giusta amalgama. A livello qualitativo, però, c'è materiale su cui lavorare. La Fiorentina ha giocatori forti e credo che la squadra abbia le potenzialità per fare meglio".

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