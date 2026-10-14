Viola, già concessi 65 tiri: tutti i numeri di una difesa che non decolla

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La difesa della Fiorentina continua a mostrare evidenti difficoltà: 15 gol subiti nelle prime otto gare stagionali e una sola porta inviolata, contro il Pisa in Coppa Italia. In campionato le reti incassate sono 14, un dato peggiore soltanto rispetto a Venezia e Monza. Nemmeno l’arrivo di Vanoli ha cambiato la situazione, con problemi che riguardano l’intero reparto, oltre agli errori individuali come quelli di Ranieri a Genova. In estate Paratici aveva investito su Dragusin, Jimenez, Viery, Valdepeñas e João Mário, ma tutti sono già incappati in almeno una disattenzione.

Oltre 5 gol attesi in più degli avversari

Come ricorda il Corriere dello Sport - Stadio la spesa complessiva potrebbe arrivare a 74 milioni con i riscatti, senza che finora siano arrivati risultati all’altezza delle aspettative. I viola hanno concesso 65 tiri, di cui 30 nello specchio, subendo 14 gol a fronte di appena 8,7 expected goals concessi: ben 5,3 reti in più rispetto a quanto previsto dalle occasioni avversarie. Oltre alle responsabilità dei singoli, preoccupano i problemi di posizionamento e la poca compattezza della squadra, emersi ancora una volta nella trasferta di Genova.