Ieri Paolo Vanoli ha parlato alla squadra, ecco che cosa ha chiesto

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La Fiorentina vuole riscattarsi dopo la sconfitta di Genova. Alla ripresa degli allenamenti al Viola Park, dopo un giorno di riposo, la delusione ha lasciato spazio alla determinazione. La squadra è consapevole di aver deluso le aspettative dei tifosi in questo avvio di stagione, soprattutto con la prestazione di Marassi. Contro il Como servirà una reazione per evitare nuove contestazioni, dopo quella seguita alla sconfitta con il Torino.

Il discorso dell'allenatore alla squadra

La sfida si preannuncia complicata anche perché i lariani hanno vinto gli ultimi tre confronti al Franchi tra campionato e Coppa Italia. Vanoli sta valutando cambiamenti in tutti i reparti. Come scrive La Nazione, il tecnico ha chiesto ai giocatori di non ripetere gli errori di Genova e di non lasciarsi condizionare dalla classifica. Saranno fondamentali concentrazione e intensità fin dal fischio d’inizio, evitando di concedere vantaggi agli avversari nei primi minuti.