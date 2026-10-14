FirenzeViola Viviano: "Ma quale approccio: a Genova solo scelte sbagliate! La Fiorentina deve sempre dominare il gioco"

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L’ex portiere tra le altre della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato a Radio FirenzeViola durante “Uno di noi” della sconfitta rimediata contro il Genoa sabato scorso: “Appena ho visto la formazione, ho pensato “anche oggi si vince la prossima...”. Non dico che Vanoli non ha preparato la sfida contro il Genoa, ma avrebbe dovuto provare a togliergli sicurezza: invece noi solo pallonate su Beto, che non ne ha tenuta una nemmeno per sbaglio. Loro poi sono spariti dal campo per cinquanta minuti e non è bastato. Io pretendo una Fiorentina che provi a dominare il gioco”.

Vanoli ha detto che la squadra ha “sbagliato approccio”.

“Tutte queste frasi fatte le odio. Non è una questione di grinta, perché se sei messo bene in campo arrivi prima sul pallone e hai un approccio giusto. Se non la prendi è perché non ci stai capendo niente. Ma se la tattica è tornare indietro per tirare le pallonate, allora alzo le mani”.

C’è stato anche un discorso di responsabilità dei singoli?

“Può darsi, ma io avrei chiesto conto di qualcosa a livello di struttura del gioco. Perché è vero che Ranieri fa una ca**ata sul secondo gol, ma mi domando perché abbiamo preso quella palla dietro sei volte nel primo tempo. Perché arrivavamo tardi sui palloni. Perché perdevamo sempre il possesso. La partita andava abbassata d’intensità, perché il tasso tecnico era troppo diverso. Io da allenatore avrei abbassato il ritmo della partita, togliendo sicurezze. Invece si è giocato a pallate”.

C’è da rimpiangere subito Grosso?

“Parliamo di un allenatore, Vanoli, che ha fatto Venezia, Pisa, Napoli e Genoa. E viene paragonato a un allenatore che è stato preso a pallonate da chiunque. Farà male Vanoli? Bene, ma non lo critico dopo una sconfitta”.

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