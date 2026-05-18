RFV Lucchesi: "Su Vanoli capisco il dubbio, De Rossi è pronto: lo prenderei subito"

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Intervenuto oggi su Radio Firenzeviola, durante "Palla al centro", il dirigente Fabrizio Lucchesi si è espresso così sul momento della Fiorentina e in particolare sulla posizione di Vanoli: "Difficile capire cosa fare con l'allenatore. Possiamo dare una valutazione solo di massima perché chi è preposto a questa scelta ha dei paletti migliori per sbagliare meno. Ieri la Fiorentina solo in piccola parte ha fatto un risultato che riscatta tante amarezze. Vanoli ha superato momenti difficilissimi con grande professionalità, è giustissimo tributargli un ringraziamento. Ma mi scappa da ridere che si decida in base a un solo risultato. Il tributo a Vanoli può anche non bastare se l'idea di Paratici è quella di alzare l'asticella e cercare un profilo magari internazionale. Anche un professionista come Vanoli può essere messo in discussione, secondo me però resta uno dei protagonisti positivi di questa maledetta stagione".

Esiste la categoria dei giochisti tra gli allenatori oppure decidono i giocatori?

"La squadra assume il profilo dell'allenatore. Già nella scelta del giocatore c'è la mano e la filosofia dell'allenatore".

Ha conosciuto bene De Rossi: sarebbe pronto per la Fiorentina?

"È pronto, lo prenderei subito se Vanoli va via. Perché oltre a essere un predestinato come allenatore, e lui ce l'ha nel sangue, è un uomo molto riflessivo che studia e che impara. Lo vedo attento a leggere i comportamenti degli altri. Secondo me la stagione che ha fatto al Genoa dimostra che è pronto per un nuovo percorso, anche a Firenze".

Anche davanti a una clausola da 10 milioni?

"Di solito si aggira con un giocatore. Si cercano soluzioni alternative al bonifico, ma se De Rossi va a parlare una soluzione si trova. Perché un allenatore contro voglia non lo tiene nessuno".

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