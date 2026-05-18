Juventus-Fiorentina, l'ex arbitro Calvarese: "Ecco perché è giusto annullare i due gol dei bianconeri"

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Sul suo canale YouTube l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese parla di Juventus-Fiorentina e analizza due episodi avvenuti nell'area dei viola nella ripresa: "Davide Massa arbitra col suo stile, adattando la partita alle sue caratteristiche. Ventisette falli fischiati, un dato alto rispetto alla media della Serie A. E da queste premesse va valutato anche il gol annullato a McKennie a inizio ripresa sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina. Guardando le immagini live il fallo è 'sostenibile' per due motivi: da dinamica, Gosens è davanti a McKennie e il pallone è alla sua portata.

Da replay il contatto sembra lieve e la sensazione è che il tedesco enfatizzi la caduta. La decisione di Massa però semplifica la vita al Var Chiffi, sono curioso di sapere cosa sarebbe successo in caso di convalida del gol. Nessun dubbio sul gol annullato a Vlahovic: sul tiro di Zegrova il centravanti serbo è in posizione geografica di fuorigioco e l'offside non è sanato dal tocco di Pongracic, come dice Massa quella del difensore è una deviazione e non una giocata".