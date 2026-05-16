RFV Giletti: "Paratici era felicissimo di venire a Firenze. È andato per costruire"

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Il giornalista e conduttore televisivo, Massimo Giletti ha parlato così a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend" di Vlahovic e di una possibile e incredibile partenza dell'attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici. Queste alcune delle sue parole: "Paratici era felicissimo di venire a Firenze e vuole costruire qualcosa come successo contro la Sampdoria. Il suo sogno credo sia quello di riportare la Fiorentina al livello che merita".

Quanto può essere importante Vlahovic in questa Juve?

"La Juventus non può prescindere da Vlahovic. Dusan è un uomo che da tutto, non ha un carattere semplice, ma, ripeto, da sempre tutto. Con Spalletti le punte hanno sempre segnato molto, però sarebbe una follia perdere un calciatore come lui".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola