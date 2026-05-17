RFV Calamai: "La vittoria non riscatta la stagione. Ma vedo aspetti positivi in Vanoli"

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Queste le parole di Luca Calamai dopo la partita tra Juventus e Fiorentina a Radio Firenzeviola: "Questo risultato non riscatta la stagione ma vanno prese alcune riflessioni. Primo: la Fiorentina è riuscita quantomeno a regalare una gioia ai suoi tifosi facendo uscire la Juventus dalla Champions. Ma io dico da almeno un mese che non cerco valutazioni in vista del futuro da queste partite, non dicevo di mandare via Vanoli dopo la Roma e non dico di confermarlo oggi. Queste sono partite che vivono di vita propria. Bisogna dire che oggi la Fiorentina ha fatto la sua prima partita dal primo minuto e sarebbe stato lodevole a prescindere dal risultato".

Capitolo allenatore.

"Il dibattito successivo ruota attorno all'allenatore perché non sappiamo ancora qual è il progetto del club. Non credo che abbiano alcuna firma in mano. Ma facendo una valutazione complessiva, se la corsa per la panchina è limitata a Vanoli, Grosso e De Rossi, non esiste una soluzione che mi piace in toto ma non posso cancellare neanche nessuna opzione. Mi arrendo al fatto che non vogliono Sarri. Tra quei tre però io non vedo differenze clamorose. Se resta Vanoli ci sono comunque alcuni aspetti positivi. Oggi ho visto un po' di coraggio".