RFV Formigli: "Ieri un dolcetto dopo una stagione amara. Non buttiamo via tutto"

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Il giornalista e presentatore di La7 nonché grande tifoso della Fiorentina Corrado Formigli ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio'. Queste le sue parole: ""È fuori di dubbio che a un certo punto della stagione pensavamo anche di non salvarci, ieri è come un dolcetto alla fine di un'annata amara. Bisognerà capire quanto questa stagione sia stata influenzata da un grave vuoto societario. È stata una stagione con la morte del proprietario, in cui l'allenatore è stato esonerato dopo poco. Diciamo che andrà cancellata in fretta, ma non credo si possa buttare via tutto e ripartire da zero. Anche perché abbiamo speso un sacco di soldi, non so quanti altri ce ne saranno. L'idea di una tabula rasa mi sembra un po' ardua da perseguire".

Secondo lei va buttato via tutto?

"Se guardo la rosa della Fiorentina io non la vedo così disastrosa, vedo solo una personalità molto fragile, con giocatori che hanno dimostrato di pensare soprattutto a loro stessi. Per questo parlo di società, bisogna lavorare su quello più che sui giocatori che secondo me possono benissimo rimanere ma con un'altra testa. Bisogna cambiare quello, trasformare questi giocatori in lottatori".

Le quotazioni di Vanoli sono in aumento.

"Sicuramente ha il vantaggio di aver portato a casa il risultato per il quale era stato chiamato, non a caso c'è un'opzione per la Fiorentina. I patti erano chiari e lui la squadra l'ha salvata e non era banale. E non era facile perché hai giocato sempre con angoscia. Ora dipende solo dall'alternativa, se mi dicessero che c'è Guardiola non avrei dubbi. Ma per ora non ho garanzie che i vari De Rossi e Grosso possano fare meglio di Vanoli".

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