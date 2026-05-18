Polverosi sul CorSport: "C'è un'immagine di ieri da cui ripartire"

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Sul Corriere dello Sport - Stadio è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi sul trionfo della Fiorentina contro la Juventus. Eccone qualche passaggio: “È successo perché la Fiorentina ha voluto che succedesse, perché sapeva che la sua gente, come parziale risarcimento per una stagione orrenda, avrebbe gradito un dispetto ai bianconeri, perché è stata capace di soffrire senza smarrirsi, di contrattaccare quando era assediata, di giocare con tecnica, cuore e intelligenza.

Ha giocato come una squadra vera, come poche volte era capitato. C’è un’immagine in questa partita che potrebbe diventare un punto di partenza per creare il gruppo nella Fiorentina della prossima stagione, è la corsa e poi l’abbraccio di tutta la squadra a Parisi, tornato in panchina con le stampelle, subito dopo il gol di Mandragora”.