RFV Giorgetti: "Vanoli puntella la sua posizione ma Paratici secondo me cambierà"

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A caldo dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, Angelo Giorgetti a Radio Firenzeviola parla così: "La Juventus andrà in Europa League se dovesse finire così, il danno per loro sarebbe di grandi proporzioni, per la Fiorentina invece può essere un nuovo inizio. Oggi Paratici ha detto cose interessanti prima della partita, e cioè che ci dovrà essere una bella analisi all'interno del club per cambiare qualcosa in settori che ruotano attorno alla squadra. Se resterà Vanoli ancora non lo so, io resto convinto che Paratici vorrà scegliere qualcuno di nuovo, magari un prospetto dall'estero. Devo dire che la prestazione con la Juventus dà merito a Vanoli che ha ribadito più volte di voler restare. Ora bisogna vedere quali nuovi equilibri cercherà Paratici ma la prestazione di oggi ha puntellato almeno un po' la posizione di Vanoli".

Si rivalutano alcuni singoli?

"Abbiamo sentito più volte dire di voler mandare via tutti ma ci sono tante complicazioni. Io credo che il prossimo ciclo ripartirà con giocatori convinti di restare, e tra questi non metto Kean. Per cui qualche posizione sarà rivalutata ma Paratici parlerà comunque a tutti i giocatori per capire che motivazioni hanno".