Dagli inviati Prandelli: "Spero Vanoli venga confermato. Kean? Serve più a lui la Fiorentina"

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Intervenurto a margine della conferenza "Voci di Sport: il calcio" nella sede della Rai a Firenze, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "La vittoria della Fiorentina a Torino ieri è la dimostrazione che quando una squadra è serena e tranquilla poi le qualità ci sono. Bisogna tenerne conto di questa partita perché è l'emblema della stagione. Il problema era la grande tensione, la grande preoccupazione e anche i giocatori di personalità l'hanno pagata. Complimenti a loro, mi auguro che possano pensare di riconfermare Paolo (Vanoli, ndr) perché ha fatto un grande lavoro. E costruire la squadra insieme a Paratici".

Cosa l'ha colpita del lavoro di Vanoli?

"È stato serio e coerente, so che quando non hai tempo diventa difficile cambiare. La solitudine dell'allenatore in certi momenti poi si è vista, in certi momenti era solo. Secondo me ha fatto una stagione molto complicata ma deve essere soddisfatta di ciò che ha ottenuto".

Secondo lei la Fiorentina deve ripartire da Kean?

"È più importante la Fiorentina per lui che lui per la Fiorentina. Dipende tutto dalle motivazioni che avrà il ragazzo".