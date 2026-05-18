Calamai: "Mandragora, l'abbraccio a Parisi ancor più bello del gol: che gruppo"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", ha parlato di Rolando Mandragora: "Il gol che ha segnato ieri è stato straordinario, ma devo dire che ho trovato anche meglio il gesto successivo. Quell’abbraccio quasi isolato a Parisi, che era in panchina con gli occhi tristi. Quella maglia sventolata. Un gruppo che si è ritrovato nel riconoscere l’onore delle armi a un amico, un compagno di squadra, uno dei grandi protagonisti della lotta alla salvezza.

In quel gesto ho visto la Fiorentina, ho visto un gruppo ritrovato. Se penso a quello che era successo dopo il Sassuolo sembra proprio di raccontare un’altra storia. E allora grazie Mandragora e grazie Vanoli, che questo gruppo lo ha ricostruito".