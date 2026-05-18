C'è la data di Fiorentina-Atalanta: sarà venerdì alle ore 20:45

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di Redazione FV

La Lega di Serie A ha annunciato gli orari e le date della trentottesima, nonché ultima, giornata del campionato. Fiorentina-Atalanta, in programma allo stadio Artemio Franchi, si terrà venerdì 22 maggio alle ore 20:45. La gara sarà visibile solo su Dazn.

Ecco la tabella con tutti gli impegni dell'ultimo turno.

22/05/2026 Venerdi 20.45 Fiorentina - Atalanta DAZN
23/05/2026 Sabato 18.00 Bologna - Inter DAZN
23/05/2026 Sabato 20.45 Lazio - Pisa DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 15.00 Parma - Sassuolo DAZN
24/05/2026 Domenica 18.00 Napoli Udinese DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Cremonese Como DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Lecce Genoa DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 20.45 Milan Cagliari DAZN
24/05/2026 Domenica 20.45 Torino Juventus DAZN/SKY
24/05/2026 Domenica 20.45 Verona Roma DAZN