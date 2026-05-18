Rottura del crociato per Parisi. Sarà operato nelle prossime ore

Rottura del crociato per Parisi. Sarà operato nelle prossime oreFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:31Primo Piano
di Redazione FV

Fabiano Parisi sarà operato a Villa Stuart dopo l'infortunio occorso ieri durante Juventus-Fiorentina poi finita 2-0 per i viola. L'esterno gigliato, arrivato in mattinata nella clinica romana, si dovrà sottoporre  all'intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato della gamba destra. Come riporta TMW, per lui si stima un periodo di stop ai box della durata di 5 mesi.