FirenzeViola Le mani di De Gea sulla Juventus e sul futuro della Fiorentina. 9 parate ieri

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I numeri di David De Gea contro la Juventus certificano il rendimento di un calciatore tornato ad alti livelli nel momento più importante della stagione. Nove parate, quasi un gol evitato secondo le statistiche (0,66), ma soprattutto un senso di sicurezza che tra i pali della Fiorentina quest'anno si era respirato troppo poco. Se la squadra viola è uscita dallo Stadium con "zero" alla voce gol subiti, tanto è passato anche dalla prestazione del portiere spagnolo che nelle ultime settimane sta riscattando una prima parte di stagione sotto tono. Anche per questo al Viola Park stanno crollando anche gli ultimi dubbi sulla riconferma del calciatore che ha uno degli ingaggi più alti della rosa.

Il presente della Fiorentina, anche il futuro?

De Gea è stato chiaro con la società e già nelle scorse settimane, nei colloqui fatti dal nuovo ds Paratici, ha ribadito la sua volontà di non lasciare Firenze e far parte anche della rosa della prossima stagione dicendo così no ai vari interessi di mercato che arriveranno in estate. Da qui alla sicura permanenza del classe '90 c'è di mezzo un'estate nella quale come sempre può succedere di tutto, ma anche la volontà della Fiorentina sembra chiara: puntare ancora su De Gea e rispedire Martinelli in prestito almeno per un altro anno.

La Juventus ci pensa

Curioso che proprio contro la squadra che più di tutte ha manifestato il suo interesse nei confronti di De Gea per la prossima stagione, lo spagnolo abbia offerto una delle prestazioni migliori. Anche sui social il messaggio condiviso è chiaro e mostra tutta la sua appartenenza ai viola: "Un risultato che significa più dei punti", ha scritto facendo capire da capitano il valore di questa partita. Resta da capire se la prossima stagione sarà confermato come capitano, mentre sulla sua conferma di dubbi ne sono rimasti pochi.