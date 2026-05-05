RFV Lucchesi: "Futuro di Kean? Non alla Fiorentina. Ma i problemi sono trovare uno migliore e l'eventuale stallo"

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Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del futuro della Fiorentina a partire da quello di Moise Kean: "Penso non sarà alla Fiornetina, un po' per la precarietà del giocatore e un po' perché c'è quest'aria che mi porta a puntare sulla partenza. Il problema non è però la partenza ma con chi sostituirlo, con uno uguale o migliore. Spero che non ci sia uno stallo per un'indecisione. La clausola a 62 milioni? Lo stallo potrebbe derivare da questo tatticismo nei termini e chi lo vuole lasci scadere la clausola per prenderlo magari a 40 e il giocatore inizi un braccio di ferro e uno stallo che può dar fastidio alle altre trattative che penso la dirigenza stia già portando avanti. Non ci sono tanti soldi sul mercato".

Parliamo però del centravanti della Nazionale: "Bisogna soprattutto trovare un attaccante migliore di lui perché la missione della Fiorentina è migliorarsi e per farlo ci vogliono i giocatori e non i soldi nel cassetto, il mercato degli attaccanti è complesso e penso che Paratici lo stia già scandagliando".