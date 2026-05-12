RFV Mpasinkatu: "Pradé-Lucci? Cose che succedono da sempre. Kean ha mercato all'estero"

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Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni sul tema legato alla vicenda del legame svelato ieri da corona tra Daniele Pradé, ex ds viola, e il procuratore Alessandro Lucci: "Sono situazioni sempre delicate che se non si è dentro è difficile anche capire. Al tifoso interessano i risultati e il campo, se i giocatori fanno bene dei procuratori interessa poco. In questo mondo ruota tutto velocissimo, i giocatori si prendono e si vendono, fa parte del mondo dei procuratori. Da che mondo è mondo ci sono dirigenti che si affidano spesso agli stessi agenti. Queso accade anche perché alle volte con un procuratore si sono fatte plusvalenze importanti, o semplicemente perché si hanno delle preferenze. In una sessione di mercato ci possono essere 5/6 operazioni fatte dallo stesso interemediario".

Cosa fare con Kean? "Kean ha mercato, soprattutto all'estero. Io realisticamente penso che le offerte per lui possano arrivare in un range di cifre dai 40 milioni in su. Questa annata lo ha deprezzato così come ha deprezzato tutta la rosa. Alla fine dell'anno una squadra vede salire o scendere il proprio valore in base ai risultati. Un Kean che sta bene ha mercato, poi magari lo vuole l'Everton e lui non ci vuole andare. Le top 5 europee ora non lo cercano, ma non sarà difficile tirare fuori 40 milioni da una sua cessione".

Da direttore invece come ti comporteresti con Piccoli? "Io lo terrei. A un giocatore che sbaglia una stagione io darei sempre una seconda opportunità. Il fatto che lui sia italiano poi conta poco, se lui fosse stato straniero avrebbe ricevuto le stesse critiche. Il ragazzo va messo davanti al fatto compiuto che un attaccante di una squadra importante deve fare molto di più".

Ascoltate il podcast per l'intervista completa.