RFV Liberali nel mirino della Fiorentina, il suo ex allenatore: "Somiglia molto al primo Massimo Orlando"

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In casa Fiorentina il nome nuovo è quello di Mattia Liberali, trequartista classe 2007 del Catanzaro, cresciuto al Milan. Di lui ha parlato a Radio FirenzeViola Christian Lantignotti, ex tecnico delle giovanili rossonere che ha lavorato proprio col talento italiano: "Io lo vedo in tanti ruoli, sicuramente trequartista, sia dietro a una punta che dietro a due, ma anche esterno capace di rientrare nel campo. Da mezz'ala ancora no, ma vediamo. Lui è un po' un Massimo Orlando, di quei mancini belli da vedere, intelligenti e di grande qualità.

Poi un commento sui settori giovanili e sul valore delle seconde squadre: "I risultati devono essere il fine ma bisogna creare qualcos'altro. Chiaro che i trofei hanno una risonanza importante, guardate quello che ha fatto Daniele Galloppa, un allenatore che ha sempre avuto gli stessi principi ma con la conquista dello Scudetto Primavera ha avuto l'opportunità di andare al Modena. La Fiorentina sta facendo bene, è un centro sportivo stupendo.

Sulle seconde squadre, se prendo 'esempio del Milan, purtroppo è stato un esempio negativo, pensiamo al Camarda della situazione. Vi faccio un esempio: se faccio giocare uno come lui, un talento negli ultimi venti metri, nell'Under 23, non lo alleno al meglio perché è difficile che una squadra Under 23 fa la partita. Un giocatore del genere l'avrei tenuto più in prima squadra. A me questa Under 23 non convince, rischiamo di far giocare fino a 22-23 anni ragazzi che potrebbero essere utili per le prime squadre".