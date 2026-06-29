RFV Felipe: "Ecco qual è il pericolo per Viery. Comuzzo? Gli affiancherei un difensore d'esperienza"

vedi letture

Felipe Dal Bello, ex difensore sia di Fiorentina che dell'Udinese, ha parlato a Radio FirenzeViola. Da brasiliano, ha parlato anche di Viery, nuovo acquisto della Fiorentina, in arrivo dal Gremio: "Io sono arrivato a 15 anni in Italia, venivo dal futsal e ho fatto passi graduali. Secondo me la cosa più difficile per chi arriva dal Brasile è che serve un periodo di adattamento, che la squadra che ti ha preso punta su di te ma magari non da subito. Sulla rosa della Fiorentina ti posso dire che ha tutto per far bene ma ce l'aveva anche l'anno scorso, bisogna capire cosa è successo. Paratici è una persona molto preparata, Fabio Grosso come allenatore mi piace tantissimo, si è fatto da solo, un passo alla volta. E secondo me per uno come Viery avere uno come Grosso, ex difensore, mancino, può essere di grande aiuto.

Su Pietro Comuzzo, dico che è un ragazzo molto forte. Già nelle prime partite che ha giocato in prima squadra l'ho notato, era tranquillissimo. Poi è successo qualcosa. Cambiamento di allenatori, di mentalità della squadra o altro. Però si può riprendere, la Fiorentina fa bene a puntare su di lui. Con un allenatore giusto lui può tornare ad alti livelli. Poi accanto a lui metterei qualche giocatore d'esperienza, una figura diversa per farlo stare più tranquillo".