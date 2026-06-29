La Fiorentina non molla Liberali. E Amatucci può rientrare nell'operazione

vedi letture

La Fiorentina prosegue il proprio lavoro su più fronti di mercato, valutando sia possibili innesti sia eventuali operazioni in uscita. Tra i giocatori seguiti con particolare attenzione figura Mattia Liberali, centrocampista offensivo del Catanzaro cresciuto nel vivaio del Milan. Il classe 2007 è apprezzato dalla dirigenza viola, ma su di lui resta forte la concorrenza di Como e Sassuolo.

Il club gigliato, però, non intende mollare la presa e sta provando a inserirsi con decisione nella corsa al talento. Nell’ambito dei contatti tra le società, non è escluso che si possa parlare anche di eventuali contropartite tecniche: in questo senso il Catanzaro avrebbe manifestato interesse per Lorenzo Amatucci, profilo che potrebbe rientrare in una possibile trattativa. Lo riporta La Nazione.