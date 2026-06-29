Antognoni sul Centenario della Fiorentina: "Mi conoscete, io non cambio idea"

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Ancora una volta, parola a Giancarlo Antognoni. In una lunga intervista concessa a La Nazione, l'ex dieci viola ha ripercorso ricordi personali, considerazioni sul calcio contemporaneo e il suo rapporto profondo e costante con Firenze. Parlando del Centenario della Fiorentina, l’ex capitano viola ha espresso una posizione netta: “Mi conoscete, sono sempre chiaro e non cambio idea. Questa è la festa dell’attuale proprietà che non mi ha considerato per cinque anni. E poi ci sono tanti altri grandi giocatori che hanno fatto la storia della Fiorentina”.

Antognoni ha poi aggiunto: "Spiegare ai giovani che l’amore di una città vale più di dieci scudetti oggi è complicato. Firenze per me è un affetto straordinario, ricambiato”. Nel corso dell’intervista spazio infine ai ricordi della sua carriera, dal Mondiale del 1982 ai compagni di Nazionale e agli allenatori che lo hanno accompagnato nel suo percorso.