Calciomercato Inizia ufficialmente il mercato: ecco i prossimi obiettivi della Fiorentina

vedi letture

Lo stato dell'arte delle trattative viola: Koleosho, Thorstvedt e tante uscite

29 giugno, di fatto penultimo giorno della stagione calcistica, primo giorno però di mercato. La sessione inizia ufficialmente oggi per i club di Serie A, anche per la Fiorentina, che un colpo lo ha già battuto ma che rimane attiva su tanti tavoli. Ecco quali sono le prossime mosse di Fabio Paratici.

Primo colpo battuto

Viery è ufficiosamente un calciatore viola, solo un ritardo legato ai voli intercontinentali gli impedirà di eseguire le visite mediche oggi in Italia - questione di 48 ore in pratica -. Colpo da 15 milioni più due di bonus, non un contorno ma una portata principale visto il presente di una squadra che è pur sempre senza coppe europee. E un indizio sul metodo di lavoro di Paratici: scouting, scouting, scouting, o comunque occhio periferico dopo che nelle ultime sessioni gli acquisti erano quasi sempre arrivati da queste latitudini.

Entrate

La Fiorentina non si ferma qui e cerca più di un calciatore sugli esterni: in cima alla lista sempre Luca Koleosho, che ancora non ha fatto pervenire una risposta al club gigliato sulla sua disponibiltà o meno a venire a Firenze. Come piani B e C sempre in piedi Volpato e Laurienté. E a proposito di Sassuolo, nel mirino da tempo anche Kristian Thorstvedt, che ha già fatto capire ai neroverdi di voler sposare la causa viola. Colpo in canna ma manca l'accordo con gli emiliani. In mezzo l'altro nome buono è quello di Fabio Miretti, in uscita dalla Juventus e conteso anche dal Bologna. Tre piste calde che possono delinearsi nei prossimi giorni. Capitolo esterni bassi: Rafik Belghali, Costantino Favasuli e Brooke Norton-Cuffy, occhio a questi tre.

Uscite

La rosa della Fiorentina rimane comunque enorme in termini di quantità. Tantissimi giocatori dovranno partire, tra quelli che potrebbero portare qualche milione riutilizzabile sul mercato Dodo, che piace a Napoli e Roma, e Lucas Beltran, che potrebbe accettare la corte del 'suo' River Plate. E poi tanti, tantissimi altri. Da Sottil ad Amatucci, da Barak a Nzola, c'è una rosa intera (o quasi) da cedere.

